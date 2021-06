Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

« Tout le cinéma médiatique qu’il y a eu avec des gens qui n’ont pas les moyens de s’acheter même 10 % du FC Nantes, c’est du cinéma. Monsieur Kita n’est pas vendeur de son club ». Il y a quelques jours, dans les colonnes de Ouest-France, Mogi Bayat, l'agent de joueur et directeur sportif officieux du FC Nantes, sortait la sulfateuse contre le projet « Collectif Nantais » monté par le sponsor Philippe Plantive.

« C'est quoi le statut de Mogi Bayat ? »

Ce vendredi, lors de sa conférence de presse pour présenter le projet, le PDG du groupe Proginov n'a pas manqué de répondre à l'attaque : « C'est quoi le statut de Mogi Bayat ? A quel moment est-il allé voir les supporters ? Nous, on a des clients chez Proginov, on va les voir, on les salue. En revanche, Waldemar Kita, c'est un vrai capitaine d'industrie. Il n'a pas besoin de Mogi Bayat », a-t-il rappelé face à l'attitude méprisante de l'agent de joueur.

S'il a frappé sur le messager, Philippe Plantive a en revanche concédé que ce serait difficile de convaincre Waldemar Kita vu les signaux envoyés récemment : « La première fois que j’ai appelé Waldemar en février, je lui dit que le projet sportif de Mickaël Landreau est super. Je lui propose qu’on se voit à Paris pour en parler. Dès lendemain il sortait la sulfateuse dans L'Equipe ! C’est un rendez-vous manqué ».