FC Nantes : pourquoi Gourcuff serait dans le collimateur de Kita

Le match contre l’OGC Nice pourrait-il être le dernier pour Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes ? Nous sommes encore loin d’un départ du technicien breton mais les rumeurs sur une éventuelle sortie de route prématurée commencent à fleurir au point que l’intéressé a dû s’en défendre en conférence de presse.

Le technicien breton sait qu’il peut compter sur le soutien de Waldemar Kita, qui a d’ailleurs expliqué plus tôt lors du mercato qu’il envisageait une collaboration sur du plus long terme avec lui. Cela, c’était avant les derniers mauvais résultats des Canaris. La semaine dernière, la défaite à Lille a marqué les esprits tant le FC Nantes a paru en dessous de son adversaire du jour (0-2).

La méthode Gourcuff s’essouffle

Ce résultat négatif n’est de toute façon pas isolé dans l’ère Gourcuff. Opta rappelle que le FC Nantes n’a en effet remporté que 2 de ses 13 derniers matches en Ligue 1, pour 4 nuls et 7 revers ! La dernière victoire des Canaris à l’extérieur remonte au 22 février, à Marseille (3-1), et celle à domicile date du 30 août, contre le Nîmes Olympique (2-1). On comprend dès lors pourquoi Kita pourrait se montrer de plus en plus pressant avec son entraîneur chéri.