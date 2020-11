FC Nantes : pourquoi la statue d'Henri Michel sera unique

Il était une légende du club. Il aura désormais sa statue. On parle ici d'Henri Michel qui, bien avant d'être sélectionneur de l'équipe de France, avait fait les beaux jours du FC Nantes. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui décédé, a incarné le club nantais comme peu de joueurs l'ont fait. Et c'est sans doute pour cette raison que l'association à la Nantaise avait eu l'idée de réunir des fonds afin de faire construire une statue d'Henri Michel. Idée ensuite reprise par le FCN et son président, Waldemar Kita.

Dans les colonnes de l'Equipe, le créateur de la statue en question, Mauro Corda, explique ce qu'il a voulu faire passer comme message au travers de son oeuvre. "J'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans la démarche, de faire la statue en or, à la feuille d'or. Tout d'un coup, il y a quelque chose de plus qui se dégage, c'était quelqu'un de brillant, elle brillera, je l'ai rendu Ballon d'Or (sourire) et l'or ne s'altère pas. L'or représente bien les dieux du stade, pas le côté impérial mais le côté vedette. Ça va devenir un emblème, je pense que les Nantais seront très fiers de cette pièce."

Inauguration prévue au lendemain du confinement, même si la date officielle reste encore à connaître.