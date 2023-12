FC Nantes : pourquoi les Canaris ont tout à redouter de la CAN

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le site La Tribunaise Nantaise évoque l'impact de la prochaine CAN sur le FC Nantes. Jocelyn Gourvennec sera privé au retour des vacances de Mostafa Mohamed (Égypte), Samuel Moutoussamy (RD Congo), Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Moses Simon (Nigeria) voire Jaouen Hadjam (Algérie).

Qui en attaque ?

Selon le site dédié aux Canaris, c'est en attaque que la CAN posera le plus problème puisque Simon et Mohamed sont les deux meilleurs buteurs nantais et que les solutions ne sont pas légion... "Il est difficile d’imaginer Florent Mollet, Matthis Abline performer dans l’état de leurs performances du moment. Adson est écarté, Marquinhos semble avoir du talent mais manque de temps de jeu pour confirmer. Ganago est blessé jusqu’à la fin de la saison." Pour le reste, seule l’absence de Castelletto semble inquiéter, mais une option s'offre à Gourvennec avec Nicolas Pallois, "qui devrait retrouver du temps de jeu".

