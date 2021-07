FC Nantes : premier coup dur pour Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Le FC Nantes ne rassure guère ses supporters cet été. Maintenus en barrage de L1 contre le Toulouse FC en mai dernier (2-1, 0-1), les Canaris ne réalisent pas pour l’instant une préparation de haute volée et viennent de finir « au pied du podium » du Challenge Emiliano Sala (4/4).

Antoine Kombouaré en a déjà demandé davantage à ses joueurs, notamment ses cadres, afin de prendre leurs responsabilités en vue de la saison prochaine. Aussi, le Kanak a tiré un premier bilan de ce début de préparation estivale. « Quand vous dominez, il faut tuer les matches, parce qu'on n'est jamais à l'abri, a-t-il analysé dans L’Équipe. Je suis déçu mais on continue de bosser. Il faut apporter des corrections sur les plans tactique, technique et mental aussi. À trois semaines de la reprise, on est dedans. »

Au niveau du travail physique fourni depuis la reprise, le coach du FC Nantes pense être sur le bon chemin mais déplore une première blessure dans son effectif. « On essaye de faire en sorte que les charges de travail soient égales pour tous. On fait surtout attention à ce qu'il n'y ait pas de pépins, a-t-il poursuivi. Samedi, on a perdu un joueur (Santiago Eneme Bocari) sur une entorse à une cheville. L'idée, c'est de progresser. Cette semaine sera encore lourde. » Testé par Kombouaré, le jeune milieu offensif du FC Nantes (20 ans) voit une bonne occasion lui filer sous le nez étant donné le manque d’épaisseur des Canaris en attaque.

La une du journal L'Équipe du lundi 19 juillet 2021.

