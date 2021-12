FC Nantes : projet, fonds, investisseurs... le Collectif Nantais prépare son offre à Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le Collectif Nantais de Mickaël Landreau pourrait très bientôt avoir les moyens de racheter le FC Nantes à Waldemar Kita. « Des discussions avancées se précisent avec un gros investisseur, qui serait capable d’apporter plusieurs dizaines de millions d’euros aux côtés du Collectif Nantais, a fait savoir hier Simon Reungoat sur Twitter. L’objectif affirmé est désormais pour Le Collectif Nantais de réunir de son côté 10 M€ afin d’être crédible auprès de cet investisseur (20 M€ espérés à l’origine). Une grosse trentaine d’acteurs du territoire sont de l’aventure... »

Dans son édition du jour, Ouest France confirme ces infirmations en apportant quelques précisions de taille. Tout d’abord, il n’y aurait non plus un mais deux investisseurs majeurs au côté du Collectif Nantais, dont un manifeste un « intérêt plus marqué » ! Au niveau régional, ensuite, 33 contributeurs ont donc promis d’apporter plus de 10 millions d’euros. Un bémol et il est de taille : tout l’argent n’est pas encore versé.

Plantive attend le go de Kita

« On communique peu, mais je vous assure qu’on bosse… Nous avons 33 contributeurs, dont douze ont déjà versé de l’argent, annonce Philippe Plantive. Aujourd’hui, nous en sommes à l’étape d’encaissement. Quand toutes les promesses de participations financières auront été confirmées, nous aurons alors largement dépassé les 10 millions d’euros. Ce montant nous permettra d’exister dans un futur capital social. »

« On continue de fédérer, de se préparer, dans l’attente de…, poursuit l'artisan du CN, sans terminer sa phrase en référence à un éventuel retrait de Waldemar Kita du FC Nantes. Je suis persuadé que nous lui apportons une solution incroyable pour sortir par le haut. Mais nous ne pouvons rien lui imposer. » Pour l’instant, il s’agit bel et bien du plus gros frein au projet porté par Landreau.