FC Nantes, PSG : après Pochettino, Kombouaré défend lui aussi Mbappé

Comme le technicien du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, l'a fait ce vendredi, Antoine Kombouaré a tenu à défendre Kylian Mbappé, dont le comportement avait été pointé du doigt par Frédéric Antonetti après la victoire du PSG ce mercredi sur la pelouse du FC Metz (2-1).

"Ce sont les propos de Frédéric Antonetti dans un contexte bien particulier où eux jouent contre le PSG ok ? Contre le PSG, ils perdent dans des conditions difficiles à accepter donc c’est pour ça, il y a ce qu’il dit à chaud et puis après on verra bien ce qui pensera après avoir digéré cette défaite parce qu’en plus ils sont mal classés aujourd’hui. Moi, les rares fois où j’ai eu à discuter avec Kylian Mbappé ou à le croiser sur un terrain, je n’ai jamais vu ce comportement-là, c’est un garçon qui est super bien éduqué, c’est un très bon mec, moi je n’ai jamais eu de soucis et puis les joueurs, les équipes que j’ai dirigés, c’était pareil quand on le croisait, c’est un super gamin, super respectueux, super état d’esprit donc moi j’ai rien à dire à ce sujet là", a déclaré ce vendredi le Kanak en conférence de presse.

