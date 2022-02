FC Nantes - PSG : avec un 10 dans L’Équipe, Lafont a réussi un exploit rarissime

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré n’avait d’yeux que pour Alban Lafont hier soir en sortant de la Beaujoire. Si le FC Nantes s’est imposé à domicile face au grand PSG, il sait qu’il le doit en grande partie à la performance exceptionnelle de son gardien de 23 ans.

« Tout le monde est très fort mais Alban particulièrement, jusqu'au penalty où il a fini par écœurer les attaquants, a-t-il applaudi en conférence de presse. Il est en train de monter en puissance surtout depuis le début de saison et si aujourd'hui on a ce classement, si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup. Son travail est à mettre en avant. »

L’Équipe a confirmé la partition sans fausse note de Lafont en lui attribuant la note maximale de 10/10, prouesse rarissime pour un portier. « Alban Lafont est seulement le troisième gardien de but à obtenir la note suprême de 10/10 dans L’Équipe, rappelle Opta. Le Français Bruno Martini (France-Grèce, finale de l’Euro espoirs 1988, 3-0) et le Danois Lars Windfled (Nantes-Aarhus, 32es de finale de la C3 1997, 0-1) ont déjà réussi ce petit exploit dans le passé. Cela fait donc près de 25 ans que cela n’était plus arrivé.

