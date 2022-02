FC Nantes, PSG : Blas se charge de la défense de Messi

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Samedi dernier, le FC Nantes a fait tomber le Paris Saint-Germain (3-1), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Après cet exploit, le milieu offensif des Canaris, Ludovic Blas, qui a inscrit le troisième but nantais sur pénalty, a pris la défense de Lionel Messi, vivement critiqué depuis son arrivée au PSG.

"Franchement, je pensais qu'on était bien en place et il trouve une passe... On le connaît tous, c'est très difficile de défendre sur lui, il l'a encore montré juste par la passe. Elle passe entre les jambes d'Andrei Girotto et arrive directement sur Neymar. C'est ça les grands joueurs ça. Je pense qu'il a toujours un impact sur son équipe. Tous ses coéquipiers lui donnent la balle, ils lui font confiance et on sait très bien de quoi il est capable. Il a fait beaucoup de passes décisives en Ligue 1, il ne faut pas l'oublier. On sait très bien que Lionel Messi reste Lionel Messi", a confié Ludovic Blas sur beIN Sports

🎥⚽️ #FCNPSG I 𝗔̀ 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗼𝗱𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 !



Revivez, sous tous les angles, les buts de 𝙆𝙤𝙡𝙤 𝙈𝙪𝙖𝙣𝙞, 𝙈𝙚𝙧𝙡𝙞𝙣 et 𝘽𝙡𝙖𝙨 lors de la victoire contre le @PSG_inside 🤩👇 — FC Nantes (@FCNantes) February 21, 2022