Jean-Charles Castelletto (27 ans) n’est pas venu au Qatar pour faire de la figuration avec le Cameroun. Opposé à la Suisse ce matin (11h), le défenseur central du FC Nantes ne manque pas d’ambitions après avoir connu un parcours semé d’embûches pour se qualifier.

« On s’est qualifié aux dépens de l’Algérie, après avoir perdu chez nous et en gagnant dans son stade, où elle n’avait plus perdu depuis 35 matches. Avec l’envie, on peut faire de grandes choses, a-t-il déclaré à Ouest France. C’est un groupe difficile avec la Suisse, la Serbie et le Brésil. On connaît Neymar que l’on affronte en L1 mais il y a aussi Vinicius Jr et tant d’autres grands joueurs au Brésil. À titre personnel, je vais essayer d’entrer le plus possible dans cette compétition et à titre collectif, il va falloir être sérieux et bien appréhender le premier match de ce mondial contre la Suisse. »

Après la Nati, les Lions Indomptables affronteront la Serbie le lundi 28 novembre (11h) puis la Seleçao le vendredi 2 décembre (20h). « Il faut avoir confiance en soi, poursuit le Canari. Si on fait ce qu’il faut, avec ce groupe, en restant soudé, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas un ou deux matches. Mais avant tout, on aura réussi notre Mondial si on fait plaisir au pays. Pour cela, il faut tout donner sur le terrain. »