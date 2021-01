FC Nantes, PSG : Domenech utilise Neymar pour défendre les salaires, malaise à venir avec Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Depuis son retour sur les bancs de touche au FC Nantes, on ne peut pas reprocher à Raymond Domenech de faire de la langue de bois. Lancé sur les aléas du Mercato la semaine passée avec le choix de Jean Lucas de privilégier Brest aux Canaris, l'ancien sélection des Bleus avait balancé une première punchline polémique sur la mort de Diego Maradona.

Vendredi, sur sa conférence de presse d'avant FC Nantes – RC Lens, Domenech a été lancé sur la question des salaires suite à l'annonce d'un accord entre la LFP et l'UNFP pour prôner une baisse généralisée pour sauver les clubs de la banqueroute.

Les salaires de L1 financent l'Etat, le rappel de Domenech

Pour celui qui était encore président du syndicat des entraîneurs de Ligue 1 avant le début de sa pige à Nantes, il s'agit d'une hérésie de penser que les salaires des footballeurs sont trop élevés. Et il utilise d'ailleurs le cas de Neymar au PSG pour étayer sa démonstration.

« On peut demander des efforts un peu à tout le monde et pas à sens unique. Les salaires des joueurs, il y en a la moitié voire les trois-quarts qui vont à l'État. C'est un constat chiffré. Neymar, par exemple, la moitié de son salaire est partagée entre nos hôpitaux, nos écoles et tout le reste. Ne l'oublions pas », a rappelé un Domenech soucieux de préserver les joueurs... Au dépend de sa propre relation avec son président Waldemar Kita ?