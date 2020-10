FC Nantes : Gourcuff est confronté à un terrible casse-tête contre le PSG

Les contrariétés vont bon train en ce moment au FC Nantes. Il y a eu le report du match à Lens qui va contraindre les Canaris à recevoir le PSG avec un déficit de rythme. Mais pour Christian Gourcuff, il y a surtout les absences. Et en défense, elles sont nombreuses.

Il va devoir reconstruire sa défense contre Paris

Le leader défensif de l'équipe, Nicolas Pallois, est suspendu. Et les trois autres titulaires habituels, Andrei Girotto, Fabio et Sébastien Corchia, sont positifs au Covid-19 ! Corchia s'est ajouté à ses deux nouveaux coéquipiers en ce début de semaine. Pour Girotto et Fabio, l'espoir demeure. Mais le casse-tête s'annonce costaud pour Gourcuff ! Pallois suspendu. Girotto, Fabio et Corchia positifs. Littéralement nos 4 titulaires derrière. Ça va être sympa de voir qui sera derrière face à Paris samedi prochain tiens. Plus qu'à espérer que Girotto et Fabio se remettent suffisamment vite pour être présents...