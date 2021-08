FC Nantes, PSG : Kolo Muani met Neymar et Mbappé à l’amende

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Comme révélé par le site officiel de la Ligue 1, Randal Kolo Muani, buteur ce dimanche lors de la victoire du FC Nantes face au FC Metz (2-0), est le joueur du championnat qui a provoqué le plus grand nombre de fautes dans les 30 derniers mètres adverses depuis le début de la saison dernière.

Avec 31 fautes subis, l’international Espoirs français devance le milieu offensif du SCO d’Angers, Angelo Fulgini (30), et l’ailier gauche du Stade Brestois, Romain Faivre (29). Les stars du Paris Saint-Germain, Neymar (27) et Kylian Mbappé (22), figurent eux respectivement à la 4e et 6e place de ce classement.

⚔️ Randal Kolo Muani (@FCNantes) plus fort que Burak Yilmaz ou encore Neymar dans ce domaine !https://t.co/dH6eUBaqoH — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 11, 2021