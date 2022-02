FC Nantes - PSG : Kombouaré nomme le héros du match et répond à la polémique arbitrale

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré l’avait annoncé dès jeudi en conférence de presse : le FC Nantes ne viserait rien d’autre qu’une victoire contre le PG hier à la Beaujoire. Le pari a été tenu et de fort belle manière puisque les Canaris se sont imposés à domicile à l’issue d’un match haut en couleurs (3-1). Un homme a été le héros du FC Nantes : Alban Lafont.

Crédité d’un 10 rarissime dans L’Équipe, le portier des Canaris a reçu les éloges méritées de son coach. « Tout le monde est très fort mais Alban particulièrement, jusqu'au penalty où il a fini par écœurer les attaquants, a-t-il applaudi en conférence de presse. Il est en train de monter en puissance surtout depuis le début de saison et si aujourd'hui on a ce classement, si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup. Son travail est à mettre en avant. »

Le Kanak s’est par ailleurs étendu sur les critiques du PSG au sujet du corps arbitral. « Sur le penalty, moi je pensais que Dennis Appiah allait avoir un deuxième jaune, a-t-il admis. Et il y a quelques autres situations où c’est litigieux. Après, c’est sûr que si vous passez votre temps à râler... L’arbitre, à un moment donné, c’est un homme. Il est là pour sanctionner et peut siffler en ta défaveur. Des fois, je pense que l’arbitre a fait ce qu’il faut ce soir pour nous avantager, en notre faveur mais qui aurait pu être pour le PSG. Mais on dit souvent ça s’équilibre en fin de saison. »

