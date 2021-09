FC Nantes, PSG : Kombouaré se charge de la défense de Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les premiers pas du trio Messi-Neymar-Mbappé ont déçu le monde entier mercredi à Bruges (1-1). Incapables de jouer ensemble, les trois cracks ont aussi donné l’impression de ne guère se soucier du travail défensif pourtant inhérent à tout collectif.

Interrogé sur ce sujet épineux hier en conférence de presse, Antoine Kombouaré a dit tout le bien qu’il pensait de la triplette magique du PSG. « Est-ce que c’est trop compliqué d’aligner Messi, Neymar et Mbappé ensemble ? Je ne pense pas. C’est même un atout, a estimé le coach du FC Nantes. Quel entraîneur n’aimerait pas avoir un tel trio d’attaque? » Au risque de déséquilibrer son équipe ?

« Sur le plan défensif, vous avez sept joueurs derrière eux et un gardien de but, rappelle l’entraîneur des Canaris. Si à huit, on ne peut pas défendre... Les défenseurs et les milieux à côté sont tous internationaux, non? Ça me fait toujours rire quand j’entends parler d’équilibre. On a l’impression que les trois de devant ne défendent pas du tout. Pour répondre à votre question, avoir ces trois-là est un atout, c’est même une chance, c’est exceptionnel de les voir réunis dans une même équipe. Si vous posez la question à tous les entraîneurs, je dis bien tous les entraîneurs, il y en a peut-être cinq dans le monde qui diront 'je ne sais pas'. Tous les autres seront ravis. »

La portada de @lequipe: si Messi juega tres temporadas en el PSG, llegará a los 110 millones de € netos en total. 30M€ netos en la primera y 40 en las dos siguientes. pic.twitter.com/xJwqORl1yN — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 17, 2021