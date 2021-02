FC Nantes, PSG : Kombouaré tient un dribbleur plus prolifique que Neymar dans ses rangs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce dimanche à 15h sur la pelouse de Nîmes, le FC Nantes joue une partie capitale pour sa survie en Ligue 1. Antoine Kombouaré espère guider ses troupes vers un succès qui serait décisif pour la suite de la saison. Et pour cela, le technicien espère que ses leaders techniques sauront prendre les choses en main.

On pense à Imran Louza évidemment, à Simon Moses mais aussi et surtout à Ludovic Blas, homme de base d'Antoine Kombouaré depuis son retour. Pourtant, cela ne semblait pas gagné il y a quelques semaines puisque la relation entre les deux hommes a été compliquée au moment du passage du coach du côté de Guingamp.

Blas deuxième de L1 derrière Faivre

Mais les années sont passées et la relation semble apaisée entre un coach et un joueur qui s'affirme comme une référence sur sa qualité première : les dribbles. L'Equipe relaie en effet que derrière Romain Faivre (70 dribbles réussis), Ludovic Blas est le deuxième meilleur dribbleur du championnat (69 réussis). Et donc devant certains références du championnat comme Neymar. Un atout forcément de poids dans la course pour le maintien.