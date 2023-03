FC Nantes, PSG : la Brigade Loire a tenté de gâcher le grand moment de Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Leur équipe logiquement battue (2-4), les ultras du FC Nantes ont dû attendre que tout le Parc des Princes soit vide avant d'être autorisés à quitter leur tribune. Et comme il y a eu une cérémonie en hommage à Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, il a bien fallu tuer le temps. Du coup, ils se sont mis à chanter, de façon à couvrir le discours du speaker puis du natif de Bondy.

Evidemment, cela n'a pas plu à une partie du Parc des Princes, qui s'est mise à siffler les Canaris. "La plus belle action du match", a commenté ironiquement le journaliste nantais Jean-Marc Boudard. La Brigade Loire et les autres groupes de supporters nantais espèrent désormais revenir à Paris dans deux mois, pour la finale de la Coupe de France. Et qu'ils n'auront pas à gâcher une autre cérémonie d'après-match...