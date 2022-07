FC Nantes, PSG : la Brigade Loire boycotte et cogne sur la LFP

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Tout sauf nouveau. Et cela montre surtout la grande popularité de la Ligue de Football Professionnel (LFP) auprès des groupes Ultras français. Cette fois encore, un communiqué incisif à destination de la Ligue, écrit par la Brigade Loire, le principal groupe de supporters du FC Nantes. Ces derniers n'apprécient pas que le Trophée des Champions, prévu le 31 juillet prochain, se déroule à Tel-Aviv.

Et ils l'ont fait savoir au travers d'un communiqué. "Pour justifier cette délocalisation, les défenseurs du "foot business" nous expliquent que le football français doit "évoluer" pour exister face aux grands championnats européens, et que la recherche de nouveaux débouchés économiques est la priorité absolue. Cette vision mercantile n'est pas la nôtre et cette quête effrénée de nouveaux téléspectateurs, alors même que les plus fervents supporters français sont considérés comme indésirables voire chassés des stades, est une grande leçon de cynisme."

Pour l'ensemble du communiqué, c'est ci-dessous.