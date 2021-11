FC Nantes, PSG : la police limite le parcage, les supporters menacent

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On prend (presque) les mêmes et on recommence. Alors que les stade de L1 ont été vidés de leurs supporters des mois durant, Covid-19 oblige, voici que les Préfectures de Police repartent à la charge pour en limiter les accès. C'était le cas avant la pandémie et ça repart en raison, sans doute, des divers incidents occasionnés depuis le début de la saison.

Ainsi, et en vue du match PSG-FC Nantes, le samedi 20 novembre prochain au Parc des Princes, les associations de supporters nantais avaient fait une demande de 1 000 places dans le parcage visiteurs. Rien d'exceptionnel en somme. Problème, et la décision a été connue ce jour, la préfecture de police de Paris n'octroie au final que.... 300 places.

Dans la foulée, un communiqué a été publié par les associations de supporters du FC Nantes. Dans lequel on peut lire : "Nous encourageons vivement les autorités à revoir leur choix, en nous octroyant a minima un quota de 700 places qui permettra à toutes les associations de supporters d'accéder au stade. Rappelons que c'est déjà, pour nous, un effort considérable, dans la mesure où nous étions 1 500 supporters nantais lors de nos deux dernières venues.

À défaut, il ne nous sera pas envisageable d'effectuer le déplacement au Parc des Princes, et le parcage devra, selon nous et dans un principe de solidarité, rester vide."

