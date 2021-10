FC Nantes : puni par Kombouaré, Pallois accepte la sanction

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

S'il a réalisé un début de saison plutôt satisfaisant, Nicolas Pallois a démarré sur le banc le dernier match du FC Nantes face à Troyes. Une décision prise suite à la défaite face à Reims (1-3) que le défenseur accueille sans états d'âme, conscient de la concurrence à son poste avec Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto : «Ce sont les choix du coach. J’ai donné le maximum. Après, ça m’arrive aussi … Si un joueur me passe devant, ce n’est pas très grave».

Pallois a sa vision de la concurrence

Plus généralement, l'ancien Bordelais de 34 ans, en fin de contrat l'été prochain, ne se prend pas la tête : «Je me sens bien. La saison dernière, l’équipe tournait mal, donc c’est forcément dur pour tout le monde. C’est logique. Je me sens bien, je profite».

Prêt à revenir dans le onze face à Bordeaux avec la suspension de Castelletto, Nicolas Pallois n'a pas spécialement de préférence pour l'épauler : «On a joué ensemble et notre binôme a très bien fonctionné. Après, ce sont les choix de l’entraîneur. S’il me dit de jouer avec untel ou untel, je joue. Jean-Charles et Andrei, ce sont deux joueurs qui aiment le duel. Il n’y a pas de grandes différences. Je me suis adapté aux deux ».