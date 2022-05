FC Nantes : quand des syndicalistes volaient le trophée des Canaris...

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est une vieille histoire. Qu'il paraît inimaginable de ne pas remettre au goût du jour en raison de son incongruité. Et c'est RMC qui s'y colle assez justement, nous renvoyant en 1979 lorsque les joueurs du FC Nantes remportent cette saison-là la Coupe de France. Au mois d'août suivant, on apprend, via le journal télévisé, que le trophée a été volé à la Jonelière, le centre d'entraînement du FCN.

Philippe Laurent, ancien joueur et aujourd'hui en charge du dossier musée du club, raconte : "En fait, des militants de la CFDT du nord de la Lorraine étaient venus exprès à Nantes pour voler la Coupe de France dans la nuit du 8 août 1979. Leur but : attirer l’attention. Ils voulaient faire valoir leurs difficultés et mettre en avant leur combat." L'affaire ne durera pas. Car quatre jours plus tard, le 12 août, les militants restituent le trophée à Camille Plantier, trésorier du club.

Pour résumer Demain soir, le FC Nantes affrontera en finale de la Coupe de France l'OGC Nice. Une compétition plusieurs fois remportée par les Canaris et un trophée une fois disparu dans des conditions pour le moins rocambolesques. Souvenirs, souvenirs.

Benjamin Danet

Rédacteur