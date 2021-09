FC Nantes : quatre Canaris à la bagarre pour un précieux sésame

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes, 10e de Ligue 1 après 8 journées disputées, a dévoilé ce mardi les quatre joueurs en lice pour remporter le titre du meilleur joueur du mois de septembre. On y retrouve Randal Kolo Muani (1 but, 1 passe décisive), Ludovic Blas (2 buts), Pedro Chirivella (1 but) et Moses Simon (1 but, 2 passes décisives), déjà élu meilleur joueur du mois d'août des Canaris. Les supporters du FCN ont jusqu'à ce jeudi (12h) pour élire le Canari qui s'est le plus distingué en septembre.

🧐 𝑸𝒖𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒕𝒓𝒆 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒓𝒊 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒊𝒔 ?



🇫🇷 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶

🇫🇷 @ludo9722

🇪🇸 @pedrochb97

🇳🇬 @Simon27Moses



Il est temps pour vous, supporters des Jaune et Vert, d'élire le Canari qui s'est le plus distingué en septembre 👇 — FC Nantes (@FCNantes) September 28, 2021