FC Nantes : quatre joueurs retenus pour la CAN 2022

Le FC Nantes, 7e de Ligue 1 à la fin de la phase aller, sera privé de quatre joueurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2022, qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain.

Il s'agit de Moses Simon (Nigéria), Jean-Charles Castelletto (Cameroun), Charles Traoré et Kalifa Coulibaly (Mali). Osman Bukari (Ghana), Abdoulaye Sylla (Guinée) et Molla Wagué (Mali) n'ont eux pas été appelés par leur sélection et resteront à Nantes durant la CAN 2022.

