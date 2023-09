FC Nantes : Merlin fait une dédicace à la Brigade Loire après Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

5-3 ! Le match entre le FC Nantes et Lorient a accouché d'un superbe spectacle. Sur le terrain, Quentin Merlin a apprécié cette folle après-midi, tout en glissant un bémol... « Le seul hic, c’est qu’on a pris trois buts. Après, quand on en marque cinq, on peut dire que c’est suffisant. Le but de Matthis nous a donné confiance. On avait à cœur de leur faire subir ce qu’ils nous ont fait subir en première mi-temps. »

"Je pense que les supporters ont pris beaucoup de plaisir, et nous aussi"

Et au natif de Pornic d'ajouter... « On avait à cœur d’offrir un beau spectacle aux supporters. Je pense que c’est chose faite. Je pense que les supporters ont pris beaucoup de plaisir, et nous aussi sur le terrain. On donne beaucoup et les supporters nous le rendent. J’aime bien écouter, pendant des temps morts, le son du stade. C’est très, très fort. »

FC Nantes. Revivez la joie des Canaris face aux supporters et dans les vestiaires #FCNantes https://t.co/wtVZPg1IZT — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) September 24, 2023

