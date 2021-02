FC Nantes : qui est Quentin Merlin, la pépite sur qui craque Raymond Domenech ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si Raymond Domenech a de nouveau convoqué Anthony Limbombe pour affronter le RC Lens, l’entraîneur du FC Nantes a aussi offert une première convocation aux jeunes Abdoulaye Sylla (20 ans) et Quentin Merlin (18 ans). Pour le dernier nommé, cela n’est pas une surprise puisque les derniers échos émanant de la Jonelière avait déjà fait état d’un intérêt prononcé du coach des Canaris pour la jeune pépite nantaise.

Ailier gauche amené à devenir axial avec le temps ?

Devant cette petite surprise, plusieurs supporters du FC Nantes ont voulu en savoir plus sur le profil de ce même Merlin, qui pourrait avoir du temps du jeu cet après-midi à la Beaujoire. Pierre-Hakim Ouggourni, suiveur des jeunes de la Maison Jaune au plus près, a dressé son portrait avec précision.

« Quentin Merlin est un milieu offensif qui fait partie de ceux qui sont au club depuis l’enfance. Gaucher très fin techniquement avec une belle qualité de passe, notamment sur les centres et le jeu long. Il joue principalement ailier gauche avec un volume de jeu et une activité énorme. Un très bon pied gauche et un bon coup d’œil qui lui permettent d’être excellent sur les centres et les changements de jeu, a-t-il expliqué sur Twitter. Pour l’avoir vu jouer à de nombreuses reprises depuis quelques années, j’ai toujours trouvé qu’il avait un profil pour finir milieu axial. Je lui vois plus d’avenir que sur un côté, ou son manque de vitesse pourrait l’handicaper. Il aurait déjà dû être dans le groupe avant. »