FC Nantes : Raymond Domenech est bien le nouveau coach des Canaris (officiel) !

Les supporters et les observateurs du FC Nantes ont eu beau manifester leur mécontentement depuis plusieurs jours, rien n'y a fait. Waldemar Kita a bel et bien choisi de confier les rênes des Canaris à Raymond Domenech, qui n'a plus officié sur un banc de touche depuis la terrible Coupe du monde 2010 comme sélectionneur des Bleus.

Comme attendu, l'entraîneur qui aura 69 ans en janvier s'est engagé pour six mois avec la mission de redorer le blason d'une équipe du FC Nantes en difficulté sous les ordres de Christian Gourcuff, et pas franchement remise sur les rails par l'intérim de Collot.