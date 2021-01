FC Nantes : Raymond Domenech s'inspire … du Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Arrivé au FC Nantes à la trêve, Raymond Domenech s'apprête à diriger son troisième match avec les Canaris ce dimanche (15 heures) face au RC Lens. Dans le jeu, l'ancien sélectionneur des Bleus ne compte pas faire de grandes révolutions et s'appuie, depuis son arrivée, sur un onze assez stable, discipliné et en 4-4-2.

Comme il l'a expliqué en conférence de presse, Domenech n'est pas un adepte du turn-over ni des changements de système pour coller à l'opposition. Un plan qui s'inspire directement de celui d'un certain Zinédine Zidane au Real Madrid.

Domenech veut faire du Zidane chez les Canaris

« Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus quand cela change trop. J’ai vu quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et ils ont eu toute une série de résultats derrière. Les joueurs ont besoin de cela, de cette stabilité. Ils ont besoin d’automatismes. Nous (le staff), on a besoin de créer cela et on ne peut pas tout chambouler. Cela ne veut pas que l’on est figé mais il faut être performant et montrer quelque chose. Je ne vais pas changer de système du jour au lendemain, d’organisation ou de joueurs », a-t-il expliqué.

Au moins les choses sont claires : on est parti pour voir la doublette Coulibaly – Kolo Muani pour un long moment et l'exil d'Imran Louza à gauche va se poursuivre...