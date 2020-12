FC Nantes : Raymond Domenech va signer demain, il ne viendra pas seul !

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

Si Waldemar Kita a eu un léger doute (selon 20 Minutes Nantes) au moment de son choix face au concert de critiques autour de l'arrivée possible de Raymond Domenech, le président du FC Nantes est allé au bout de son choix.

Comme rapporté par le Parisien, confirmé par l'AFP, Ouest-France et l'insider Mohamed Toubache-Ter, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France est attendu demain matin dans la Cité des Ducs pour finaliser les derniers détails de son contrat.

A noter que Raymond Domenech (68 ans) – qui démarrera son aventure sur un derby face au Stade Rennais le 6 janvier – ne viendra pas tout seul. Il devrait être assisté de Frédéric Bompard, actuel entraîneur-adjoint de l'En Avant Guingamp. Derrière ce choix de Domenech, l'ombre de Gilles Favard qui – bien que seulement consultant à L'Equipe TV – est resté très proche de Waldemar Kita. Chez les supporters, l'annonce de l'arrivée de Raymond Domenech suscite un fort vent de rejet.

Toujours en négo. L'avalanche de "critiques" sur ce choix fait néanmoins réfléchir (un peu) la direction. Même en interne, ça dissuade #Kita de recruter ce coach. #Domenech , qui est OK, pourrait venir (si ça se confirme) avec un adjoint. On devrait être fixé très vite. #FCNantes https://t.co/LpuQeGWiep

Domenech et le FC Nantes ok pour finir la saison ensemble. Une histoire de six mois. Finalisation attendue demain matin