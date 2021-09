FC Nantes : rayonnant à Angers (4-1), Kolo Muani est déjà comparé à une légende d'Arsenal

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Auteur d'un match énorme (un but sublime, une passe décisive et un penalty provoqué) lors d'Angers – Nantes (1-4), Randal Kolo Muani est en train de prendre une nouvelle dimension au sein de l'attaque des Canaris.

« J'ai plus confiance en moi »

Auteur de deux buts cette saison, l'international Espoirs a cependant fait savoir en conférence de presse qu'il s'imaginait aller encore plus haut : « Je suis encore en cours d'apprentissage. J'essaie de faire de mon mieux. Je n'ai qu'une saison en Ligue 1 dans les jambes. Les adversaires me connaissent mieux, j'ai plus confiance en moi, je me libère plus ».

Une libération perceptible pour Thierry Henry, qui, en commentant l'action de son but sur Amazon Prime n'a pu s'empêcher de le comparer à son ancien coéquipier à Arsenal Nwankwo Kanu. "C'est Nwankwo Kanu, Nwankwo Kanu, je dis bravo. Je dis toujours que, dans la surface, le patron c'est toi quand tu as la balle. Ne panique pas ! Bravo", a lâché le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.