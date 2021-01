FC Nantes - RC Lens (1-1) : frustré, Raymond Domenech pointe des défaillances et défend un chouchou

Toujours pas de victoire pour le FC Nantes sous l'ère Raymond Domenech. Cette fois, les Canaris ont été tenus en échec par le RC Lens (1-1), à la Beaujoire. En conférence de presse, Raymond Domenech a regretté le manque de justesse technique : "En seconde période, on voulait continuer à jouer et aller les chercher. Mais, on n'a pas su exploiter les ballons récupérés dans leur camp. On n'a des problèmes d'efficacité, mais aussi dans le jeu et dans l'organisation. On doit absolument s'améliorer dans la justesse notamment les passes avant la passe décisive."

Sur le but du RC Lens, l'entraîneur du FCN a regretté le manque de communication : "On a eu un problème pour changer les marquages. C'est très frustrant pour les joueurs. On était dans le bon aujourd'hui. Il fallait aussi mieux garder le ballon dans les moments compliqués. On a besoin de s'accrocher ensemble. C'est pour ça que je ne veux pas trop bouger mon équipe. Je veux redonner une solidité à cette équipe."

Avec trois points en trois rencontres, Domenech n'a pas réussi à donner un nouvel allant aux Canaris : "On a joué des belles équipes. Je ne suis pas satisfait au niveau comptable. Dans le contenu, je suis satisfait."

Domenech défend Coulibaly

Dans la fin de sa conférence de presse, Domenech a tenu à défendre Coulibaly : "Il est monté souvent dans les duels aériens. Randal Kolo Muani se sert de lui. Il donne beaucoup. C'est un poids pour ses adversaires. Il ne doit pas être notre seul arme avec Kolo Muani. On les trouve souvent. Grâce à Coulibaly, on a été souvent présents au second ballon."