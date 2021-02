FC Nantes - RC Lens (2-4) : Appiah pointe les responsables de l'élimination

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

La crise était déjà bien installée au FC Nantes. Mais elle vient de prendre une nouvelle tournure ce mercredi avec l'élimination de la Coupe de France face au RC Lens (2-4) et surtout le renvoi de Raymond Domenech, qui devrait être officialisé sous peu. La journée aurait pu être différente pour les Canaris comme leur entraîneur s'ils avaient réussi à maintenir l'avantage que Kader Bamba leur avait donné à la 24e minute plus de 120 secondes. Hélas, il y a eu cette égalisation de Corentin Jean à la 26e que Dennis Appiah à regretter au micro de France Télévisions.

"On est en retard dans l'axe"

« Après notre ouverture du score, les Lensois ont poussé. Pendant les 5 minutes qui suivent notre but, ils sont un peu dangereux. Sur une action de mon côté, sur un centre, on est en retard dans l’axe. Derrière, on se délite. On a fait des efforts pendant 25 minutes et les lignes se sont écartées. Ils sont venus nous chercher dans la profondeur et on a eu du mal. »

Fautif, donc, sur l'égalisation lensoise, Dennis Appiah charge également ses coéquipiers de la défense centrale. Thomas Basila et Nicolas Pallois apprécieront…