FC Nantes - RC Lens : Delort, Ganago, Turpin... les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Les Tops Andy Delort : après les sifflets de la Beaujoire dimanche dernier contre Rennes (0-1), l'attaquant avait déclaré, bravache, que d'ici quelques semaines, les supporters nantais l'ovationneraient. Dommage qu'ils n'étaient pas là ce soir. Mobile, toujours prêt à tenter sa chance, même quand il est mal placé, l'attaquant a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot jaune. Certes, c'était sur pénalty mais il fallait les mettre, surtout le deuxième. A chaque fois, il a choisi de placer tout en tirant en force. Un doublé qui devrait faciliter son adaptation au sein du collectif nantais et de son nouveau club en général. Ignatius Ganago : touché par le décès de sa fille il y a deux semaines, le Camerounais été aussi décisif que Delort ce soir puisque c'est lui qui obtient les deux pénaltys. Le premier étant beaucoup moins évident que le second mais qu'importe le calice pourvu qu'on ait l'ivresse. Surtout, on a senti une vraie volonté de combiner entre lui et son partenaire d'attaque, notamment sur la première action qui a vu Delort expédier une grosse frappe peu à côté des buts lensois. Bref, leur association s'améliore et c'est de bon augure pour les Canaris. Seko Fofana : il était en dedans depuis plusieurs semaines, moins tranchants au niveau offensif, ce qui expliquait les difficultés du Racing, notamment à l'extérieur. Force est de constater que le club artésien a toujours des problèmes loin de ses bases mais que son capitaine n'y est pour rien ! Ce soir, c'est lui qui a ouvert le score à la 28ème minute en reprenant sans contrôle un ventre venu de la droite. Par la suite, il a apporté sa percussion habituelle mais quand le secteur offensif lensois est aussi faible, il ne peut pas faire grand-chose...

Les Flops

David Pereira Da Costa : Franck Haise ne veut pas charger ses joueurs dans la mauvaise passe que traverse le Racing. On le comprend car plusieurs sont assez jeunes et pourraient plonger mentalement. Mais à un moment, il va peut-être falloir prendre des décisions fortes. Ce soir, on n'a pas vu Pereira Da Costa ou alors jamais dans le bon sens. Pas tranchant, pas bien placé, pas inspiré, il avait pourtant un secteur défensif nantais loin d'être au meilleur de sa forme.

Jean-Louis Leca : c'est lui qui commet la faute sur Ganago sur le deuxième pénalty, à l'heure de jeu. Et on est quasiment certain que Brice Samba aurait fait mieux sur cette action. S'il plonge du bon côté sur les pénaltys, il n'a pas été décisif. Et il aurait pu encaisser un troisième but sur la frappe de Simon à la dernière minute. Heureusement pour lui, qui s'attendait à un tir croisé, elle n'était pas cadrée. Vraiment pas rassurant. Mais a priori, après cette élimination, il ne devrait plus jouer de la saison.

Clément Turpin : il y avait un pénalty clair sur Danso en seconde mi-temps, pour un pied de Centonze dans sa tête. Et le premier des Nantais n'était pas clair du tout. Comme toujours, il arbitre à vingt mètres de distance et manque la plupart des petits coups qui font le football de haut niveau. Mais quand on dit que nos sifflets sont mauvais, leur corporation s'offusque, mettant en avant que Stéphanie Frappart à la Coupe du monde. Alors très bien, continuons comme ça ! Mais à cause de lui, les Lensois peuvent s'estimer lésés ce soir.

Pour résumer Le FC Nantes s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire sur le RC Lens (2-1) grâce à un doublé d'Andy Delort sur pénalty. Les Canaris se sont montrés héroïques en résistant bien aux vagues sang et or dans les vingt dernières minutes. Voici nos tops et nos flops d'une rencontre très accrochée et qui a souri au tenant du trophée.

Raphaël Nouet

Rédacteur