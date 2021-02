FC Nantes - RC Lens : Domenech balaye les rumeurs de départ, Augustin bientôt prêt !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Raymond Domenech est-il sur la sellette ? Depuis quelques jours, la rumeur court mais elle a été balayée d’un revers de main par l'intéressé. « Si vous pensez que je vais abandonner, la réponse est claire : c’est non, a-t-il affirmé haut et fort en conférence de presse. Céder devant la panique n’est pas dans la nature. Il faut arrêter cette panique générale ou cette euphorie dès qu’il y a un résultat. Un ultimatum du président ? On ne discute pas de ça. On discute de l’équipe et du groupe, de ce qu’on peut faire pour améliorer. On débat là dessus, vous lui poserez la question quand il sera là. Moi, je travaille pour rassembler les énergies et continuer dans le même sens jusqu’à la fin de la saison. »

Augustin est désormais à 75% de son potentiel

Concernant son groupe contre le RC Lens, le coach du FC Nantes a parlé du cas Jean-Kévin Augustin. « Ce n’est encore le moment, mais je compte sur lui, je l’ai dit. Je pense qu’il est à 75% de son potentiel, ça commence à être bien. Quand il commence à revendiquer, ça veut dire qu’il est sur la dernière marche », a-t-il expliqué en ajoutant que Limbombe est « plus proche » de revenir dans le groupe des Canaris. « Renaud Emond s’est fait une entorse ce matin. Fabio sera aussi absent tout comme Coulibaly. Faire jouer Bridge Ndilu demain ? C’est une possibilité », a-t-il ajouté.

Domenech absent des deux prochains matches ?

Au sujet du RC Lens, Domenech n’a pas donné beaucoup d’indices. « On connaît les équipes, on a vu où ils étaient performants. On est à égalité, a-t-il poursuivi. C’est un match de Coupe de France à jouer, tout peut arriver. Il faut le jouer comme un événement. » Dernière précision d'importance : Domenech est arrivé devant les médias avec un masque sur le nez pour la première fois car il est en attente d'un test Covid-19. Patrick Collot pourrait le remplacer face au RC Lens et le SCO d'Angers, avant son retour devant l'OM.