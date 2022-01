FC Nantes, RC Lens : en temps de Covid-19, la Beaujoire ne ressemblera pas à Bollaert

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le match a fait sensation, hier, avec une victoire aux tirs au but du RC Lens face au LOSC en 16e de finale de la Coupe de France. Et l'image de cette tribune, remplie de supporters lensois installés au même endroit alors que la jauge de 5 000 personnes se devait d'être respectée, a beaucoup fait jaser. Pourquoi, en effet, rassembler les supporters alors qu'ils se doivent, au contraire, de respecter les gestes barrières et ne pas trop s'approcher sous peine d'être porteurs du virus ?

En attendant des réponses..., le FC Nantes, lui, a déjà opéré un choix. Toutes les tribunes de la Beaujoire seront ouvertes contre Monaco, dimanche prochain. Et peu importe que cela nécessite des stewards en plus. Benoît Guillou, le directeur de la billetterie du FCN, s'en est expliqué pour le compte de Ouest-France.

"Seuls nos abonnés pourront assister à cette rencontre. Les décisions prises nous assurent de respecter la jauge des 5 000 personnes parce qu’il existe différentes familles d’abonnés. Il y a le grand public (qui représente moins de 5 000 personnes) et les entreprises. Le contrat de certaines d’entre elles ne vaut pas pour tous les matches. Mais Ils seront répartis dans leur tribune et à leur place habituelle. Cela nous semble être du bon sens et naturel."