FC Nantes - RC Lens : Kombouaré lâche une balle perdue sur ses joueurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Antoine Kombouaré a retrouvé les valeurs du FC Nantes hier contre le RC Lens (0-0). « J'ai retrouvé des bonhommes, une équipe qui aime gagner des duels. Et ce face à une belle équipe de Lens. On a fait un gros match défensif, a-t-il analysé en conférence de presse. C'est le match que j'attendais de mes joueurs. »

L’entraîneur du FC Nantes attend la suite de la saison avec impatience : « Là, on a retrouvé des valeurs. Une équipe qui aime le duel. Lens a eu le ballon, a eu des situations, mais je pense qu'on a été plus dangereux. On aurait pu faire ce qu'il faut pour marquer un petit but. Mais franchement, on va se contenter de ce petit point. Et de ne pas avoir pris de but. »

Malgré ces motifs de satisfaction, Kombouaré a lâché une balle perdue sur les Canaris, les exhortant à « ne plus se trouver d'excuses à deux balles. » Une référence au rythme infernal imposé par le calendrier qui les verra enchaîner un math tous les trois jours dès la reprise.