FC Nantes - RC Lens : le FCN a aussi renversé Pierre Ménès, le PSG a bien aidé les Canaris

Le FC Nantes et le RC Lens ont offert un spectacle digne de la saison de Ligue 1 vendredi à la Beaujoire. Menés 2 à 0, les hommes d’Antoine Kombouaré ont réussi à renverser la vapeur en seconde période grâce à un doublé de Randal Kolo Muani puis un but décisif de Moses Simon dans le temps additionnel (3-2).

« Le match d’ouverture de cette journée nous a offert une rencontre comme cette Ligue 1 au nouveau visage nous en a proposé énormément, un affrontement spectaculaire avec de très beaux buts et un niveau technique globalement de bonne qualité, a analysé Pierre Ménès sur son blog. La première période a été totalement lensoise avec deux buts d’avance à la mi-temps face à des Nantais dépassés par le rythme et l’enthousiasme des Sang et Or. Le changement de visage après le repos a été total. Les Lensois semblaient alors ne plus avoir de jus, ce qui arrive souvent dans le ‘match d’après’ pour les équipes qui ont tout donné contre le PSG. »

Au passage, on notera que Ménès avait prédit un succès du RC Lens à Nantes avant le début du match. « Les Artésiens ont fait forte impression face au PSG, je les sens capables d’aller s’imposer à la Beaujoire », avait-il glissé sur son blog. Preuve que lui aussi a été renversé par ces étonnants Canaris.

Alors que Nantes a renversé Lens en ouverture vendredi, Montpellier a mis fin à la belle série brestoise et Reims a enfoncé les Verts.https://t.co/4KSWrkAVts — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 11, 2021