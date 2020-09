La fête du RC Lens est gâchée. Hier, en ces temps de trêve internationale et avant le choc contre le PSG jeudi à Bollaert, l’événement des Sang et Or était le premier match officiel de la section féminine contre le FC Nantes. La fête a été gâchée par les Canaris, qui se sont imposées 2 à 0 grâce à des buts de Ribeyra (0-1, 24e) et Pian (0-2, 48e). À noter que la première buteuse du FCN a fini la rencontre touchée.

⏱ | FIN



Premier match et première 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 pour 𝙣𝙤𝙨 𝙉𝙖𝙣𝙩𝙖𝙞𝙨𝙚𝙨.



⚽️ 24' Ribeyra

⚽️ 48' Pian



0️⃣-2️⃣| #RCLFCN pic.twitter.com/poTicX6Aoe — FC Nantes Féminines (@FCNFeminines) September 6, 2020