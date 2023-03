FC Nantes - RC Lens : les compos officielles

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dans un stade de la Beaujoire qui sonnera creux pour cause de huis-clos, le FC Nantes et le RC Lens s'affrontent ce mercredi (18h15), lors du choc des quarts de finale de la Coupe de France. À une heure du coup d'envoi de la rencontre, découvrez les onze de départ choisis par Antoine Kombouaré et Franck Haise.

FC Nantes : Descamps - Centonze, Castelletto, Girotto, Hadjam - Moutoussamy, Sissoko, Mollet - Guessand, Ganago, Delort.

RC Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Abdul Samed, Fofana, Haïdara - Sotoca, Da Costa - Openda.