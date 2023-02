FC Nantes, RC Lens, OGC Nice : Ganago a perdu sa fille, Kita et le club l’entourent

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

« L’attaquant nantais s’est donc rendu le plus rapidement possible au Cameroun, auprès de ses proches, après avoir appris cette terrible nouvelle, explique un communiqué sur le site officiel du FC Nantes. Le Président Waldemar Kita, le Directeur Général Délégué, Franck Kita, ainsi que l’ensemble des salariés et tous les bénévoles du FC Nantes ont une immense pensée pour le joueur, sa famille et ses proches. La grande famille du FC Nantes est à tes côtés, Gana’. »