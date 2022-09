FC Nantes, RC Lens : un ancien compare Raynald Denoueix et Daniel Leclercq

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

France Bleu a eu la bonne idée d'interroger Stéphane Ziani, ancien joueur du FC Nantes et du RC Lens, avant l'affrontement entre les deux clubs cet après-midi à la Beaujoire. Celui qui est désormais entraîneur de la réserve des Canaris a été sacré champion de France avec les Sang et Or en 1998 puis avec la Maison Jaune en 2001. Dans les deux cas, c'était sous la houlette d'entraîneurs emblématiques, Daniel Leclercq et Raynald Denoueix, dont il a évoqué les qualités (et les défauts) à la radio.

"Ce sont deux amoureux du football, deux très bons éducateurs, deux formateurs mais ils sont complètement différents. Il y en a un, Raynald, qui est plus posé et pour qui j'ai un très grand respect parce qu'il m'a accompagné tout au long de mon adolescence et il m'a formé. Et de l'autre côté, Daniel qui était à part, un peu artiste et très exigeant. Parfois, ça ne rigolait pas mais il n'y avait jamais de non-dit avec lui. Avec Daniel, ça a été une vraie rencontre. Au départ, on s'était fritté et après, on est devenus très proches, la preuve : même quand je suis parti, on continuait de s'appeler. Entre nous, il y avait vraiment une connexion incroyable et une confiance réciproque. C'est l'une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie."