FC Nantes - RC Strasbourg (0-2) : le constat accablant de Jean-Chales Castelletto

C'est au micro d'Amazon que le défenseur du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto s'est exprimé. Des mots durs pour un FC Nantes qui ne cesse de plonger au classement.

"On comprend le mécontentement des supporters. Il nous fallait 1 ou 3 points aujourd'hui et on perd. Le contenu ? On enchaîne les défaites, on est comme un boxeur qui prend des coups et qui ne se relève absolument pas. Il nous faut de la révolte. Oui, bien sûr qu'on y croit encore. On est déçus, on doit gagner, mais j'espère qu'au prochain match...Les clés pour retrouver la victoire ? Ca doit venir de nous-mêmes, de notre révolte. On arrête pas de parler, mais il ne se passe rien. Maintenant, il va falloir arrêter de parler et montrer des actes."