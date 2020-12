FC Nantes - RC Strasbourg (0-4) : Pierre Ménès a noté un changement décisif au Racing

Le FC Nantes n’a pas existé dimanche contre le RC Strasbourg. Largement dominés dans tous les compartiments du jeu, les Canaris ont coûté son poste à Christian Gourcuff, débarqué ce mardi et remplacé au pied levé par Patrick Collot jusqu’en janvier 2021.

Du côté alsacien, Thierry Laurey a sauvé sa tête en prônant un jeu plus aéré et offensif qu’en temps normal. Pierre Ménès l’encourageait dans cette direction depuis plusieurs mois et a enfin été entendu à sa plus grande joie.

« Enfin, Alleluia, Thierry Laurey a peut-être compris que le Racing s’en sortirait en jouant un football offensif, a analysé le consultant de Canal+ sur son blog. Diallo, la trouvaille de dernier moment du club, a inscrit son 4e but de la saison, Thomasson, Sissoko et Simakan reviennent à un bon niveau… Strasbourg n’est pas encore tiré d’affaire, loin de là, mais il sort de la zone de relégation et c’est déjà un progrès. »