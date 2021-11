FC Nantes, RC Strasbourg : les sanctions sont tombées pour Pallois, Ajorque et les autres

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La commission de discipline s'est réunie ce soir pour statuer sur les événements de la 13e journée. Expulsé face au FC Nantes, l'attaquant du RC Strasbourg Ludovic Ajorque a ainsi écopé d'un seul match de suspension, qu'il purgera face au Stade de Reims. Quant au défenseur des Canaris Nicolas Pallois, averti pour la troisième fois en moins de dix matches, il fera l'impasse sur le déplacement au Parc des Princes.

Deux matches ferme : Hergault (Lorient).

Un match ferme plus un avec sursis : Jemerson (Metz).

Un match ferme : Ajorque et Caci (Strasbourg), Badiashile et Golovin (Monaco), Pallois (Nantes), Santamaria et Omari (Rennes).

