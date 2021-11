FC Nantes - RC Strasbourg : Pierre Ménès tranche la polémique, la LFP prend cher !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Il y a eu du spectacle hier à la Beaujoire entre le FC Nantes et le RC Strasbourg (2-2). Malheureusement pour les deux formations, aucun vainqueur n’en est ressorti avant cette trêve internationale.

« Le plus beau match de l’après-midi a finalement eu lieu à la Beaujoire entre des Nantais qui ont mené deux fois au score sur deux buts assez analogues : deux centres de Simon pour Coulibaly puis Kolo Muani qui s’imposent sur leur adversaire direct pour marquer de la tête, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Mais sur l’ensemble de la partie, on a apprécié la qualité du jeu strasbourgeois qui commence vraiment à prendre forme avec Stéphan et même en infériorité numérique, les Alsaciens ont trouvé les ressources pour égaliser sur une tête de Thomasson. »

L’ancien consultant de Canal+ a pris le temps de trancher la polémique arbitrale suite à l’expulsion de Ludovic Ajorque peu après le repos. « Ajorque cherche clairement à frapper dans le ballon mais bon, c’était le génie de l’arbitrage français au sifflet et quand Monsieur Turpin décide, personne ne dit rien, a-t-il pesté. D’ailleurs, je propose que lorsqu’il arbitre on n’utilise pas la VAR, puisque de toute façon elle n’est jamais consultée… »

"𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐬'𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐭𝐞"

Victime de Montpellier à l'Allianz Riviera, Nice a raté l'occasion de repasser devant Lens. Les Rennais en revanche, se sont rapprochés de la tête en atomisant un OL méconnaissable.

