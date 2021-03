FC Nantes, RC Strasbourg : Thomasson a croisé un phénomène chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Jordan Veretout (28 ans) connaît la saison de la consécration. Pion essentiel de l’AS Rome, le milieu de terrain formé au FC Nantes a été pré-sélectionné en équipe de France mais est victime de la forte concurrence à son poste chez les Bleus. Cela ne veut pas dire que Didier Deschamps n’apprécie pas le joueur passé par l’ASSE et qui s’épanouit en Italie.

Adrien Thomasson, qui a croisé Veretout au FC Nantes en son temps, estime que l’intéressé n’a pas grand-chose à envier aux actuels milieux des Bleus... qu’il finira sans doute par rejoindre tôt ou tard eu égard à son talent naturel.

« Il ne ferait pas tâche dans cette équipe de France »

« Je ne pense pas que ce soit trop tard même s’il a 28 ans. Il ne ferait pas tâche dans cette équipe de France pour moi. Il pourrait apporter et il a l'expérience du haut niveau, affirme le milieu du RC Strasbourg à Foot Mercato. Je trouve qu’il s’est vachement étoffé physiquement. Quand il est revenu en France après (à Saint-Etienne), on avait senti qu’il avait déjà pris de la masse musculaire. Physiquement, on le sent prêt, il est beaucoup plus solide dans les duels. C’est ce qui lui manquait même s’il était au début de sa carrière. Mais c’est sa plus grosse progression, je pense. »