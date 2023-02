FC Nantes : rechute pour Pogba, forfait contre les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Décidément, la Juventus enchaîne les mauvaises nouvelles en ce moment ! La plus grosse étant cette sanction de quinze points que la Fédération italienne lui a infligé pour avoir surévalué des indemnités de transferts pendant des années avant de rendre ses comptes plus présentables. Un temps en course pour le Scudetto, la Vieille Dame doit désormais songer à son maintien ! Et comme un malheur n'arrive jamais seul, son entraîneur, Massimiliano Allegri, a annoncé ce mercredi que Paul Pogba était forfait pour le match contre la Lazio demain en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

"Hormis Bonucci, qui est encore à l'infirmerie, Pogba ne sera pas là demain en raison d'une douleur au muscle fléchisseur de la hanche. Ce sont des choses normales après un arrêt aussi long. Il est difficile de redémarrer une voiture restée aussi longtemps à l'arrêt. Dans deux ou trois, Paul sera dans des conditions optimales. Depuis avril dernier, il n'a joué que 45 minutes avec la Juve (en amical). On navigue à vue dans ce genre de situations." Selon La Gazzetta, la Juventus pense que Paul Pogba pourra rejouer rapidement mais vu le nombre de ses pépins depuis un an, pas sûr qu'il soit en mesure d'affronter le FC Nantes les 16 et 23 février.