FC Nantes : Kombouaré annonce une vague de retours avant Reims

Le point santé

« A part Samuel Moutoussamy, tout le monde est disponible (retour de Lafont, Castelletto et Coulibaly, absents face à Bastia jeudi, NDLR) ».

Sur la concurrence accrue

« Je récupère tous mes joueurs. C'est bien parce que ça me donne plus de choix et ça permet d'avoir une concurrence de plus en plus forte ».

Sur la nécessité d'être régulier

« Depuis que je suis là, on n'a toujours pas trouvé la solution. Par rapport à la saison dernière, il y a eu une grosse évolution mais je n'ai jamais de certitude ».

Sur les difficultés de Nantes face à Reims

« A chaque fois qu'on joue Reims, on a l'impression de faire un bon match, d'être même parfois meilleur qu'eux et à la fin on perd. On doit être capable de gérer nos temps faibles ».

