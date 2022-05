FC Nantes : le Stade Rennais, Kita, son avenir, Kombouaré sans langue de bois

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Antoine Kombouaré était attendu au tournant. Face aux médias, et pour évoquer, bien entendu, la victoire en Coupe de France et son éventuel avenir au FC Nantes. Le technicien nantais a été on ne peut plus clair.

"Ce qui m'intéresse, c'est Rennes. Pas autre chose. Ce qu'il doit se passer avec le président, vous en saurez plus en fin de saison. Moi je n'ai jamais parlé de partir. Je dis bien jamais. Le reste, comme je vous ai dit, j'ai un contrat ici et je suis très heureux à Nantes. C'est mon club. On en reparlera à la fin de la saison. Je ne suis pas face à vous pour répondre au Président. Je lui dirai en face. Le mercato ? On a prolongé les joueurs que l'on souhaitait garder il y a quelques temps. On a travaillé en amont, on continue de bosser."

"On ne fera pas la fête avec nos supporters après Rennes. C'est un derby, on se doit de le gagner. Et on attend une grosse équipe de Rennes qui veut finir 2e. C'est un grand match à préparer et on veut bien entendu le gagner. Il y a des clients dans cette équipe, de super joueurs. Laborde, Terrier, Bourigeaud, ça peut faire de grandes choses. Ils sont une équipe qui pratique un super football. On fera la fête après Saint-Etienne, on présentera la Coupe de France à nos supporters."

Pour résumer L'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse à la veille de la réception du Stade Rennais en match décalé de la 36e journée de Ligue 1 (21h). L'occasion de donner des nouvelles de son groupe.

