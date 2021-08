FC Nantes : Rennes, le derby, les supporters, Kombouaré lance le match !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les absents

"Kolo Muani est absent, comme je le craignais, en raison de son mollet. Il en a déjà pour la semaine. C'est une petite lésion. C'est un casse-tête pour nous, il faudra trouver des solutions. Cyprien, aussi, est absent, comme Limbombe."

Déplacement à Rennes

"On s'attend à un match compliqué, forcément. On sera bousculé. Mais on veut montrer un beau visage. Quand on n'a pas Coulibaly, Cyprien, Kolo Muani, ce sont des forces de frappe en moins. Mais il ne faudra pas chercher d'excuses."

Un derby

"C'est un match différent des autres. Oui, je connais ces rencontres. Il y a de la pression, de la rivalité. C'est chaud. J'en ai beaucoup disputé avec les jeunes. Il y a beaucoup de passion. Cela peut avoir une vraie répercussion sur les matches qui suivent. Pour nos supporters, aussi, c'est important. Et même si il n'y a que trois points à prendre."

Après Metz

"J'étais rassuré après Monaco. Pas vous. Mais je ne suis pas exalté après notre victoire contre Metz. Il faut être constant, régulier."