FC Nantes - SB29 (3-1) : Chirivella a retenu un conseil de Kombouaré

FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Hier à la Beaujoire, Pedro Chirivella a soulagé son équipe de Nantes en inscrivant le deuxième but à la 55e minute. L'ancien milieu de terrain de Liverpool n'est pas un adepte des frappes lointaines. A l'instar d'un Valentin Rongier, qu'il a remplacé dans le cœur du jeu, il excelle dans l'organisation, moins dans la finition. Pourtant, comme il l'a révélé hier au site officiel du FCN, Antoine Kombouaré et ses partenaires lui demandent de tenter plus souvent sa chance…

« On était chez nous, on savait que l’adversaire n’était pas facile mais on a bien travaillé, a-t-il déclaré. On savait qu’on aurait les occasions pour marquer. On a bien commencé le match. Avec quatre attaquants devant, c’est pas trop grave de défendre beaucoup. Nous devons être costauds pour que nos avants puissent se concentrer sur les buts. Contre Nice et Lyon, on avait bien joué mais on n’avait pas réussi à marquer. Mon but ? Tout le monde me dit que je dois frapper plus. J’espère que ce sera le premier d’une longue série. »

La 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙗𝙚 𝙛𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚 tout en toucher et décontraction de @pedrochb97 😍 #FCNSB29 pic.twitter.com/O1Ivi9OfIq — FC Nantes (@FCNantes) September 23, 2021